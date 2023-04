Energia eólica terá investimentos de quase R$ 425 bi em 15 anos

Matéria publicada em 19 de abril de 2023, 08:17 horas

Governador Cláudio Castro é recebido no Parlamento Britânico para reunião sobre energia renovável

Rio – O governador Cláudio Castro foi recebido, nesta terça-feira (18), no Parlamento Britânico, em Londres, para uma reunião com o vice-ministro de Estado do Departamento de Segurança Energética do Reino Unido, Graham Stuart. O objetivo foi apresentar o potencial do Rio de Janeiro na produção de energias renováveis. No estado, a produção eólica vai gerar investimentos de mais de USS 85 bilhões nos próximos 15 anos. Já para biomassa, biogás e biometano, estão previstos R$ 500 milhões em 2 anos. No setor de Petróleo e Gás, são mais de US$ 60 bi em até 5 anos.

– O Governo do Estado vem investindo na economia verde, que, além dos benefícios ambientais, tem baixo custo e gera lucro, empregos e renda para a população. No encontro, trocamos ideias e experiências importantes para aprimorar esse setor, fundamental para o desenvolvimento econômico e social fluminense – ressaltou o governador.

No encontro, o vice-ministro de Estado do Departamento de Segurança Energética do Reino Unido destacou a semelhança entre as ações do Rio de Janeiro e de Londres em relação à energia renovável.

– Acredito que as “conexões verdes” beneficiam não apenas o meio ambiente, mas também os negócios. O Estado do Rio tem potencial e competitividade no setor energético, assim como Londres. Tivemos uma troca de experiências vantajosa para todos nós – afirmou Graham Stuart.

– O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior capacidade para produzir energia eólica offshore. Hoje, temos nove projetos, com 27,498 GW de potência. Além disso, temos profissionais capacitados para atuar em todos os tipos de energia renovável – explicou o secretário de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal.

Também participaram da reunião os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, além do subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.

Agendas de quarta-feira

Hoje, Cláudio Castro apresenta o panorama político e econômico fluminense para um grupo de investidores na Canning House e a carteira de investimentos em energia renovável e saneamento na Câmara de Comércio Brasileira no Reino Unido.