Enfermeira do Santo Agostinho troca máscaras reutilizáveis por alimentos que serão doados para famílias

Marilu Lugão, de 41 anos, já confeccionou mais de 90 máscaras em quatro dias

Volta Redonda – Uma enfermeira do bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está se mobilizando em suas redes sociais para realizar uma campanha em prol do próximo. Ela está confeccionando máscaras reutilizáveis caseiras que serão trocadas por alimentos e produtos de higiene. Com as trocas, serão montadas cestas básicas que serão entregues para famílias que passam por dificuldades financeiras devido a quarentena causada pela pandemia do coronavírus.

Marilu Lugão, de 41 anos, mudou a sua rotina desde a segunda-feira (20), pois a enfermeira começou a utilizar das suas folgas entre os plantões para confeccionar as máscaras. Segundo ela, já foram confeccionadas mais de 90 máscaras com ajuda de sua filha, Victoria Lugão, e uma amiga. As doações de alimento já beneficiaram as vidas de famílias dos bairros Água Limpa e Santo Agostinho.

– Desde que o vírus chegou aqui e comecei ouvi relatos de pessoas que estavam passando necessidade. Comecei a pensar o que podia fazer pra ajudar, então em grupos de WhatsApp eu fui conseguindo doações e montando as cestas. As cidades começaram a obrigatoriedade em usar máscaras então pensei em fazer as máscaras e proteger as pessoas. Isso teve uma repercussão grande, muitos compartilhamentos, e as doações já estão começando de forma significativa – relatou a enfermeira.

Marilu está recebendo as doações e realizando as entregas das cestas básicas em sua casa, no bairro Santo Agostinho, para evitar de ficar muitas horas na rua, por ser enfermeira.

– No momento estamos precisando de leite, biscoito, papel higiênico, sabão em pó, arroz, óleo, pasta de dentes e sabonetes. Graças a Deus já recebemos muito açúcar, farinha de rosca, sal, macarrão, feijão e fubá – disse Marilu, acrescentando que também está aceitando doações de tecido, elástico e linha, pois está com dificuldades para comprar os materiais.

Interessados em ajudar com as doações, entrar em contato com Marilu e sua filha, Victoria pelos telefones 99974-1652 (Victoria) e 99846-1848 (Marilu), ou pelo perfil no Instagram @Marylugao_77.