Matéria publicada em 26 de março de 2021, 11:09 horas

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Saúde, informou que o técnico de enfermagem envolvido na vacinação contra a Covid-19, prestou depoimento na noite desta quinta-feira (25), assim como os profissionais de supervisão imediata, e está em processo de demissão.

O idoso, que ficou sem a vacina e foi atendido pelo técnico de enfermagem, foi imunizado na noite desta quinta-feira (25), em atendimento domiciliar, seguindo todos os protocolos necessários.

A Secretaria de Saúde reiterou em nota que este é um caso isolado e que as vacinas estão sendo aplicadas conforme as normas do Programa Nacional de Imunização.

Entenda

Um vídeo, divulgado em rede social, chegou ao conhecimento do prefeito Rodrigo Drable, onde as imagens revelavam a falsa aplicação de vacina contra a Covid-19, em um idoso, no município. Ao tomar conhecimento do fato, o prefeito levou uma equipe da Secretaria de Saúde, incluindo o secretário da pasta, Sérgio Gomes, até a casa do morador, que supostamente teria sido vacinado, no bairro Getúlio Vargas, onde ele foi realmente imunizado.