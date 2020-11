Enfermeiros do Hospital São João Batista entram em greve em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 10:51 horas

Em nota, a prefeitura de Barra Mansa informou que há sobrecarga nos atendimentos da saúde devido ao aumento de demanda vindo de cidade vizinha

Volta Redonda – Enfermeiros do Hospital São João Batista, em Volta Redonda, emitiram nota comunicando paralisação dos serviços, a partir da manhã desta quinta-feira, 19. Os profissionais cobram salários que, segundo eles, estariam atrasados há dois meses. Segundo a categoria, de acordo com exigência da lei, os atendimentos estão mantidos em 30%, somente para casos de urgência interna. Os enfermeiros afirmam ainda que, os atendimentos, ambulatoriais foram paralisados.

A prefeitura de Volta Redonda emitiu nota informando que, conforme contrato rescindido junto à Organização Social, não há débitos a serem repassados à associação. O comunicado ressalta que o município “está buscando meios judiciais para realizar os pagamentos de forma direta a enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital São João Batista (HSJB), preservando o erário público”.

Ainda de acordo com a nota, nesta quinta-feira, dia 19, às 13 horas, haverá reunião com o poder judiciário para intervir no impasse. De acordo com o comunicado, quatro unidades de urgência estão funcionando: UPA Santo Agostinho, Hospital do Aterrado, Hospital do Retiro e Cais Conforto.

Segundo a prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e a direção do hospital não foram informados, previamente, sobre a uma possível paralisação no HSJB. “Com isso, os atendimentos de urgência e emergência seguem sendo realizados na unidade”. A Secretaria de Saúde reafirma ainda “que não está em atraso com nenhum repasse para a Organização Social e que há recursos para tal, mas há divergências em um processo que está sendo finalizado”.

A SMS finalizou que “é importante frisar aos funcionários e terceirizados que a Secretaria de Saúde, buscando realizar o pagamento de forma direta a estes colaboradores, está preservando os trabalhadores em um processo final de rescisão, evitando, por exemplo, que alguma empresa receba recursos e não pague seus funcionários”.

Saúde em Barra Mansa

Em nota oficial, emitida à Imprensa, nesta manhã de quinta-feira, dia 19, a prefeitura de Barra Mansa, informou a sobrecarga no sistema de atendimento de urgência e emergência de saúde pública. O motivo foi, segundo a nota, em função da redução dos serviços de saúde realizados pela cidade vizinha. A nota, porém, não especifica o município a que se refere.

A nota, ressalta ainda, que está sendo feito “um grande esforço para aumentar a capacidade de atendimento na rede, e que não se furtará em momento algum a atender qualquer cidadão que procure pelos serviços no município”. No comunicado a prefeitura ressalta que devido a grande demanda, vinda de outras cidades, o atendimento prestado em Barra Mansa fica comprometido. “Os serviços não serão de excelência por conta da alta demanda”, conclui a nota.