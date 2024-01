Engasgo: Manobra de Heimlich pode salvar vidas

Sul Fluminense – O engasgo pode acontecer das mais variadas formas. Ele é provocado pela broncoaspiração, causada pelo bloqueio da passagem de ar por algum alimento, objeto ou, até mesmo, por saliva. Assim, o nosso próprio organismo tenta expulsar o corpo que não seguiu seu trajeto correto de deglutição – da boca ao esôfago. Uma das piores consequências possíveis do engasgo é a asfixia, provocada pela obstrução das vias respiratórias, ocasionando a falta de oxigênio no organismo.

Uma das principais maneiras de ação instantânea em casos de primeiros socorros, segundo diversos especialistas na área de saúde, é a Manobra de Heimlich. Essa manobra consiste em, basicamente, abraçar a pessoa por trás, posicionando as mãos no abdômen, acima da região umbilical e um pouco abaixo do peito, onde está localizado o epigástrio.

Durante o ato, é necessário que o ‘socorrista’ feche a mão em contato direto com o local, enquanto a outra tem que permanecer aberta e deve comprimir a mão fechada. Simultaneamente, o indivíduo precisa empurrar a região para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima, em um movimento da letra ‘J’, assim como orienta o Ministério da Saúde.

Mas, para executar essa ajuda, é preciso ter controle total e noção do que está fazendo, como explica melhor Carlos Marcelo Balbino, coordenador do curso de Enfermagem do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA).

“É necessário que o socorrista tenha controle da situação, principalmente em torno da cena, quanto a afastar os curiosos, justamente para o ato da desobstrução. O intuito é realizar tudo rapidamente, para que não comece a faltar oxigênio no sangue. Nesse caso, a vítima correrá risco de uma lesão neurológica, que é irreversível”.

Caso a Manobra de Heimlich não tenha efeito, o caso da vítima pode se complicar e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Nesse caso, busque ajuda especializada rapidamente, de preferência o mais próximo possível do local. Ligue para o SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) e siga as instruções médicas.

Prevenção ao engasgo

Porém, a melhor maneira de não passar por esse tipo de situação é antecipá-la, por meio da prevenção. De forma geral, não engasgar é mais fácil do que se imagina. O indivíduo que praticar simples e pequenas ações, já faz mais do que o necessário para evitar o engasgo.

“Prevenir é muito menos complicado do que todos imaginam. Durante a alimentação, por exemplo, mastigue devagar, coloque uma quantidade de comida menor que o talher e realize a deglutição (ato de engolir) com calma. Essas são atitudes simples que com certeza previnem a broncoaspiração”, declarou Marcelo, sobre a forma correta de agir durante a alimentação.

Engasgo com bebês

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a aspiração de corpo estranho é observada principalmente nas crianças do sexo masculino, na faixa etária de 1 a 3 anos. Mais de 50% das aspirações ocorrem em crianças menores de 4 anos e mais de 94% antes dos 7 anos de idade.

Nesse caso, coloque o bebê de barriga para baixo sobre o seu ante-braço ou perna. Vire a cabeça dele para o chão e comprima o meio das costas cinco vezes, para retirar o que está causando a obstrução das vias respiratórias.

Abra a boca da vítima com o dedo e proteja o tórax. Vire a barriga para cima e analise se ainda aparenta dificuldade de respiração. Se sim, faça cinco compressões toráxicas a cada cinco segundos entre os mamilos, com apenas dois dedos. Se encontrar o corpo estranho, retire-o da boca com muito cuidado. Se não achar, repita as compressões até a chegada da emergência.