Engavetamento entre 4 veículos deixa um morto e dois feridos na Dutra, em Piraí

Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 08:05 horas

Piraí – Um grave acidente envolvendo um engavetamento entre três caminhões e um veículo de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira, dia 20, no km 239 da Dutra, sentido RJ, em Piraí.

De acordo com agentes da Polícia Rodoviária Federal, o condutor e uma passageira do veículo menor, um Fiat Argo, foram socorridos para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, feridos. Uma mulher, de 42 anos, outra passageira, morreu no local. A PRF afirma que o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

Há 15 km de congestionamento no trecho após o acidente, registrado às 6h da manhã.