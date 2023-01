Matéria publicada em 23 de janeiro de 2023, 19:56 horas

Piraí – Um engavetamento envolvendo quatro veículos, três de carga e um de passeio, causou a morte de uma pessoa. Acidente aconteceu no Km 244 da Serra das Araras, na pista de descida no sentido Rio, em Piraí. A vítima fatal estava no carro de passeio e ficou presa às ferragens.

A Polícia Rodoviária Federal já está no local. Ainda não há informações sobre o trânsito da via.