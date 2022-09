Engenharia Civil do UniFOA entrega a Neto projeto para melhoria de UBSF

Matéria publicada em 14 de setembro de 2022, 18:53 horas

Volta Redonda- Estudantes e professores de Engenharia Civil do Centro Universitário de Volta Redonda(UniFOA) e o presidente da FOA, Eduardo Prado, estiveram na manhã desta quarta-feira (14) no gabinete do prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, para entregar um projeto de levantamento planialtimétrico (documento que descreve um terreno com exatidão) para estudos de ampliação, modernização e adequação da Unidade Básica de Saúde da Família do Jardim Cidade do Aço.

No encontro, estiveram também o coordenador de Engenharia Civil, Sérgio Taranto, os professores coordenadores tecnológicos das atividades, Renato Donato Viana, e José Marcos Rodrigues Filho (Zito), engenheiro autor do projeto. Também participaram da reunião o presidente do Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano (IPPU), Abimailton Pratti da Silva, e o secretário de Administração, Cláudio Franco.

“Essa parceria e todas que estamos fazendo com a FOA e o UniFOA têm sido de uma importância muito grande para a população de Volta Redonda. Hoje, nós temos na FOA uma direção que quer ajudar a cidade, que está preocupada com o município. Sou muito grato ao Eduardo, à toda direção, aos profissionais, professores e alunos do UniFOA”, afirmou Neto.

Oportunidade durante a graduação

As estudantes Lívian Soares Coutinho (9º período) e Mariane Roberto de Freitas (6º período) representaram os estudantes envolvidos no projeto e entregaram o documento ao prefeito. Elas comemoraram e agradeceram a oportunidade de ter essa experiência durante a graduação.

“Para mim é muito gratificante poder apresentar esse projeto do posto de Volta Redonda, juntamente com o prefeito, estando no 6º período. É algo muito valioso para o meu crescimento, tanto na faculdade, quanto para o meu futuro profissional. Foi dado esse desafio e todo desafio é muito bem-vindo. Então, com a ajuda dos professores, foi possível desenvolver esse projeto muito bem”, ressaltou Mariane.

“Estou no 9º período e essa área de projetos eu gosto muito. Então, fiquei muito feliz de poder participar desse projeto, nessa parceria com a prefeitura, e é muito importante para o município de Volta Redonda”, completou Lívian.

O prefeito recebeu o projeto com satisfação, fez um agradecimento às estudantes e afirmou que “se eu ainda for prefeito quando vocês se formarem, será um prazer ter vocês na nossa equipe”.

Se referindo às diversas parcerias entre a FOA/UniFOA e a Prefeitura de Volta Redonda, sobretudo nas áreas de saúde e engenharias, Eduardo Prado lembrou que momentos como esse “é algo nunca antes registrado na história das duas instituições”.

O presidente da Fundação Oswaldo Aranha disse que esse trabalho em conjunto “traz grandes benefícios à população, uma vez que gera um círculo muito positivo, a partir do momento em que os filhos de Volta Redonda vão estudar no UniFOA e a instituição retorna para a família do município projetos em prol da cidade”.

“Estamos desenvolvendo diversos projetos, junto com professores, estudantes e coordenações dos cursos de Engenharia, em práticas reais e que fazem a transformação das atividades que o município tem desenvolvido em Volta Redonda. Então, a gente está muito feliz com essa parceria, agradeço muito ao prefeito e sua equipe de secretários que estão sempre alinhados com os processos dos cursos e das necessidades de Volta Redonda”, finalizou Eduardo.