Engenheiro de Vassouras tem projeto premiado no CREA-RJ

O “UniHoras” é uma solução tecnológica desenvolvida para enfrentar os desafios administrativos das universidades na gestão de horas complementares. Tradicionalmente, este processo é marcado por uma burocracia considerável e um alto consumo de papel, levantando preocupações quanto à eficiência e sustentabilidade. O sistema oferecido pelo egresso aborda esses desafios, propondo uma plataforma digital e um aplicativo para submissão, validação e gestão de atividades complementares de maneira mais eficiente e ecológica.

O projeto de Igor é um exemplo real de como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas práticos de forma sustentável. A premiação no CREA-RJ não apenas destaca sua excelência individual, mas também serve como um modelo inspirador para outras instituições educacionais. A solenidade de premiação, aconteceu no dia 9 de novembro, no Clube de Engenharia, no Centro do Rio de Janeiro e foi um momento de celebração para o engenheiro, a Univassouras, e para a comunidade acadêmica que apoia a inovação e a sustentabilidade.

Com a publicação do seu projeto na revista digital Ângulos do CREA-RJ, Igor não só compartilha sua invenção com um público mais amplo, mas também estabelece um novo padrão para projetos futuros no campo da engenharia e tecnologia educacional. Seu sucesso é um marco significativo na jornada rumo a um futuro mais sustentável e eficiente no ensino superior.

“Hoje, me sinto incrivelmente honrado e grato. Recebi o prêmio de trabalhos científicos e tecnológicos do CREA-RJ, um reconhecimento que muito valorizo. Quem me conhece, sabe que ser engenheiro sempre foi o meu maior sonho. Ver esse sonho se tornar realidade e ser premiado por um trabalho que dediquei tanto esforço e paixão é uma sensação indescritível. Receber este prêmio das mãos do presidente do CREA-RJ, Luiz Antonio Cosenza, foi um momento de grande honra e significado. Cada desafio, cada aprendizado ao longo do caminho, tudo valeu a pena. Este prêmio não é apenas uma conquista pessoal, mas um testemunho da força da inovação, da tecnologia e do compromisso com a sustentabilidade” – destacou o engenheiro de software, que fez questão de agradecer ao seu mentor e orientador durante toda a graduação, o professor Dr. Marco Antônio Araújo. Sua orientação e apoio foram essenciais durante toda a sua trajetória acadêmica e no projeto em questão.

A premiação do projeto é um reflexo do papel vital da inovação e da tecnologia na educação, destacando também a importância da Universidade de Vassouras como um berço para tal inovação. Este reconhecimento pelo CREA-RJ, além de validar a relevância e a eficácia do projeto, enfatiza a contribuição significativa da instituição na formação de profissionais capazes de enfrentar e resolver desafios com soluções sustentáveis e eficientes. A conquista de Igor é um marco não apenas para sua carreira, mas também um testemunho do compromisso da Universidade de Vassouras com a excelência acadêmica e com a promoção de um ambiente que encoraja a inovação. Juntos, o engenheiro e a Univassouras demonstram como a colaboração entre talentos individuais e instituições educacionais pode levar a avanços significativos que beneficiam a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.