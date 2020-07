Enteado teria esfaqueado padrasto para proteger a mãe de agressões

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 11:04 horas

Barra Mansa – A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de desentendimento familiar, que acabou desencadeando uma tentativa de homicídio no bairro Siderlândia, em Barra Mansa. No caso, registrado na noite de quarta-feira, 8, um jovem de 18 anos teria esfaqueado o padrasto na região do tórax para proteger a mãe de agressões.

Ao chegar no endereço, a PM descobriu que a vítima das facadas e suposto autor das agressões contra a mulher havia sido socorrida para a Santa Casa.A mulher foi localizada e contou que estava sendo agredida quando o filho partiu em sua defesa. O homem esfaqueado, que tem 42 anos, está em estado grave.