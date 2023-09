Entender suas finanças é, acima de tudo, um mergulho no autoconhecimento

Com entusiasmo, estamos aqui para mergulhar em um assunto que, muitas vezes, é considerado um tabu e até mesmo um tanto complicado: finanças. Mas não precisa ser assim! Queremos te mostrar como tornar essa jornada financeira acolhedora e até mais leve.

Você já refletiu por que lidar com dinheiro parece tão complexo? A vida nos reserva diversas responsabilidades, e frequentemente acabamos deixando as finanças de lado. Mas a verdade é que, apesar dos desafios, entender nossas finanças pode ser muito libertador.

Vamos começar com uma mudança de mentalidade: abandone aquela ideia de que finanças são coisas de homem ou são apenas números chatos. Nada disso! Quando falamos de dinheiro, estamos falando de sonhos, de coisas que queremos realizar. É sobre fazer escolhas que nos aproximam desses sonhos. E não é só matemática, é planejamento, é sobre enxergar o que realmente importa. Quer comprar algo incrível? Quer dar vida a um projeto? Quer fazer uma viagem dos sonhos? Tudo isso é possível, e um bom planejamento financeiro é a chave.

E olha, não se trata apenas de economizar ou investir. Acima de tudo, e principalmente, o intuito é entender as nossas emoções e comportamentos com o dinheiro. É aprender a aproveitar o presente com sabedoria sem comprometer o seu futuro.

A jornada pode ter seus desafios, claro. Existem momentos em que você vai precisar tomar decisões difíceis. Mas encarar esses desafios é também uma chance de se conhecer melhor, de transformar medos em coragem e, principalmente, de colocar em prática os seus projetos.

A cada passo nessa jornada, você se aproxima de uma realidade que é inteiramente sua, onde você assume o controle das suas finanças e tem a liberdade de fazer escolhas alinhadas com seus sonhos e objetivos.

FABIANE KENNYA DE CAMARGO

Mestre em Administração de Empresas com 18 anos de experiência no mercado financeiro. Atualmente, atua como planejadora e consultora financeira, auxiliando pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros.