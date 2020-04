Entidades de Barra Mansa defendem reabertura do comércio em horário diferenciado

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 15:26 horas

Comércio funcionaria de 9 às 14 horas, conforme proposta da Aciap, CDL e Sicomércio

Barra Mansa – A ACIAP BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), CDL BM (Câmara de Dirigentes Lojistas) e Sicomércio BM (Sindicato do Comércio Varejista) defendem a reabertura do comércio em horário diferenciado.

Segundo o presidente da ACIAP BM, Bruno Paciello, a situação pode se agravar nas próximas semanas.

-Mesmo renegociando o pagamento de fornecedores, se os estabelecimentos continuarem fechados inevitavelmente teremos mais demissões. Os empresários já vêm de um longo período de vendas fracas e não têm, neste momento, caixa para manter impostos, aluguel de imóvel e folha salarial com os empreendimentos fechados – argumentou Bruno.

Na semana passada, as entidades apresentaram ao prefeito Rodrigo Drable proposta para reabertura das lojas em horário reduzido.

-Os estabelecimentos funcionariam das 09h às 14h, com todos os cuidados necessários para garantir a proteção dos funcionários e clientes, com uso de máscaras, luvas e disponibilização de álcool em gel. Cada lojista seria responsável por fazer a higienização diária da calçada em frente ao seu imóvel- descreveu Leonardo dos Santos, presidente da CDL BM.

Para o tesoureiro da ACIAP BM, o contador Fábio Marassi, as medidas efetivadas pelo governo federal até agora, com a flexibilização nas regras de concessão de férias e banco de horas, são positivas, mas não serão suficientes para segurar o setor por muito tempo. “Precisamos de medidas que aliviem o impacto de pagamentos de salários e prazo maior para pagar ICMS e impostos federais”, defendeu Marassi.

O presidente do Sicomércio BM, Hugo Tavares, reforçou que as entidades estão preocupadas com a saúde da população e também com a economia do município. “Estamos sendo responsáveis e propondo medidas que possam garantir a manutenção de empregos e renda dos funcionários do comércio”, afirmou Hugo.

‘Isolamento social’

Na terça-feira,dia 31, o prefeito Rodrigo Drable informou que o isolamento social em Barra Mansa vai continuar até o dia 13 de abril. O prefeito esclareceu que o prazo pode ser prorrogado, dependendo da evolução dos casos do novo coronavírus (Covid-19) no município.