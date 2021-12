Entidades empresariais e transportadora Excelsior doam pneus para a polícia civil de VR

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2021, 15:24 horas

Volta Redonda- Com o objetivo foi contribuir para a manutenção dos veículos visando contribuir para melhorias da segurança pública da cidade, numa mobilização conjunta com a Prefeitura de Volta Redonda, a Polícia Civil de Volta Redonda recebeu hoje pela manhã, a doação de 16 pneus novos para atender quatro viaturas, numa parceria da CDL-VR(Câmara dos dirigentes Lojistas de Volta Redonda), Aciap-VR(Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Sicomércio(Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda) e Transportadora Excelsior.

Representando a CDL, esteve o presidente Gilson de Castro, que também é vice-presidente do Sicomércio-VR, e pela Aciap, o presidente Luís Fernando Cardoso. A entrega foi realizada na Aciap com a presença do delegado, Edezio de Castro Ramos Júnio, e agentes da 93ª Delegacia de Volta Redonda.