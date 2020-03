Entidades enviam propostas a prefeito para reabrir comércio

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 15:43 horas

Volta Redonda – A CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda), Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio-VR (Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda), e Sipacon (Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria), aprovaram nesta sexta-feira, dia 27, uma proposta que foi enviada ao prefeito Samuca Silva. As entidades pedem a discussão para reabertura do comércio, por meio de uma reunião com a Procuradoria-Geral do Município e o Ministério Público Estadual. A proposta é para que se estabeleça uma data, num curto prazo de tempo, para a reabertura do comércio.

A proposta conta ainda com as contrapartidas para garantir o protocolo de saúde para redução dos riscos de contágio. As entidades informam que vão atender o pedido do prefeito para a compra de materiais que serão usados no Hospital de Campanha, que está sendo montado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Foi solicitado um valor de R$ de R$ 66.712,80, que será doado com a seguinte colaboração: R$ 41.712,80 doados pela CDL-VR; R$ 15.000,00 doados pela Rede Royal; e R$ 10.000,00, doados pela empresa Café Faraó Favorito, somando o total pedido pelo Governo Municipal.

De acordo com as entidades, as medidas preventivas que vêm sendo adotadas, por decretos, se durarem um longo período, vão levar “o risco do fechamento definitivo, principalmente, de pequenas e microempresas é eminente, causando o declínio econômico da nossa cidade, deixando muitas famílias sem trabalho”.

As entidades salientaram ainda que “reconhecem a importância da prevenção, por isso, se comprometem ainda em recomendar que as medidas de saúde continuem sendo reforçadas nos estabelecimentos, visando proteger a saúde da população em geral e os empregos”.

Confira a proposta:

FUNCIONAMENTO:



– Definir um prazo urgente para a abertura do comércio em geral, seguindo as normas de higienização conforme diretrizes do Ministério da Saúde, levando em consideração o grande número de trabalhadores afetados com demissões num curto período de (10) dez dias, que já ultrapassam 1.700 (hum mil e setecentos) demitidos.

– Manter fechados estabelecimentos que estimulem a aglomeração como cinemas, casas de show, teatros, casas de festas, boates e congêneres;

– Aumento da segurança policial (Guarda Municipal e Polícia Militar) nas ruas;

– Horário especial para atendimento ao idoso;

– Shoppings abertos com limite de metragem (10 metros quadrados) por consumidor, o mesmo para lojas que funcionem externamente no shopping e grandes redes;

– Manter limitação já definida para restaurantes, com metragem por consumidor;

– Manter afastados idosos, gestantes e funcionários que fazem parte do grupo de risco, com trabalho em home office ou em compensação dessas folgas;

– Estimular a carona solidária;

– Funcionamento dos estabelecimentos comerciais limitando a um cliente no interior a cada dez metros quadrados;

– Proibir reuniões de pessoas de fora na cidade, priorizando as videoconferências;

– Ter álcool em gel nos estabelecimentos comerciais para funcionários e clientes, se disponível no mercado;

IMPOSTOS

– Suspensão da cobrança por serviços municipais e impostos municipais, bem como demais taxas municipais pelo prazo de 120 dias ou enquanto durar a pandemia;

CONTRAPARTIDA DAS ENTIDADES:

– As entidades também se propõem a fazer uma campanha publicitária na internet, rádio e tevês de conscientização nas mídias sobe a importância de se cumprir as medidas de segurança em saúde, com a higienização dos ambientes empresariais, principalmente, das superfícies de contato: portas, maçanetas, vitrines e balcão, seguindo o protocolo de desinfecção.

– Desinfecção das calçadas com equipamento da prefeitura e doação do cloro pelo comércio.

– Doação de R$ 66.712,80 (sessenta e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos) para compra de materiais para o Hospital de Campanha, que está sendo instalado no Estádio Raulino de Oliveira, conforme orçamento apresentado pelo Município de Volta Redonda. Valor arrecadado da seguinte forma: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), doado pela Rede Royal; R$ 10.000,00 (dez mil reais), doados pela Café Faraó Favorito; e R$ 41.712,80 (quarenta e um mil, setecentos e doze reais e oitenta centavos), doados pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR).