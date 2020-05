Entidades querem um novo horário de funcionamento do comércio em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 11:12 horas

Volta Redonda – Em nota divulgada nesta manhã de sábado, 30, a Aciap, CDL e o Sicomércio, de Volta Redonda, se manifestam contrárias a decisão quanto ao horário de funcionamento do comércio da cidade, durante pandemia de Covid-19. As entidades afirmam que o atual horário, de 14h às 22h, determinado pela prefeitura, como medida de flexibilização para conter a Covid-19, gera insegurança tanto para os trabalhadores, quanto para consumidores.

Na nota, representantes das entidades propõem ainda que o comércio passe a funcionar de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h e aos sábados das 9h às 13h e reiteram a importância do setor para a geração de empregos e renda para a cidade.

Acordo

A proposta de ampliação da flexibilização do comércio em Volta Redonda, deve sair na próxima segunda-feira, dia 1, quando o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ), vai avaliar a retomada das atividades de clubes, academias, igrejas e templos religiosos, previstos, inicialmente, para funcionar a partir do dia 10 de junho, seguindo uma série de restrições.

Já as escolas particulares abrem parcialmente no dia 30 de junho, com 20% da lotação, para as turmas dos primeiros anos de ensino fundamental, limitadas aos pais que precisem deixar os filhos nas escolas para poderem trabalhar.

Escolas da rede municipal só retornam à atividade no próximo ano letivo, e os programa para idosos e o Parque Aquático do município seguem sem previsão de retorno.

O que abriu na quinta

As atividades econômicas em Volta Redonda retornaram ao estágio que existia até o dia 20. Estavam abertos desde o dia 18 os shoppings,das 12 às 20 horas, com permanência máxima de uma hora e meia no estacionamento e proibição de presença de menores de cinco anos e maiores de 60. Também estavam funcionando, desde o dia 11, o comércio varejista; outras atividades e serviços; seleção e agenciamento e locação de mão de obra; artes, cultura, esporte e recreação; atividades imobiliárias; agências de viagem, operadores turísticos e serviços de reservas.

Desde o dia 4 de maio, funcionavam indústrias em geral, transporte, armazenagem e correio, atividades de vigilância, segurança e investigação, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, eletricidade e gás, agricultura, pecuária, produção florestal, serviços para edifícios e atividades paisagísticas, comércio por atacado, reparação de veículos automotores e motocicletas, serviços de escritório, apoio administrativo e outros serviços prestados, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, informação e comunicação, comércio de veículos automotores e motocicletas, bares, restaurantes, centro gastronômicos e lanchonetes, com a utilização das mesas pelos consumidores de forma intercalada “mesa sim, mesa não”, observando a ocupação máxima de 30% (trinta por cento), sendo permitidos os serviços de entrega à domicílio “delivery”, “drive-thru” ou a entrega aos consumidores de produtos embalados para consumo em outros locais de forma irrestrita, sem auto-serviço (self-service) na preparação de qualquer tipo, feira livre (apenas gêneros alimentícios e espaçamento de 3 metros entre as barracas) e salões de beleza, barbearias, esmalterias, clínicas de estética e afins (com agendamento, limitando o número de clientes a um por atendente, com espaçamento mínimo de 2 (dois) metros entre os clientes, respeitando-se as demais restrições comuns às demais atividades).