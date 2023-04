Entidades se reúnem com autoridades para discutir segurança no Aterrado

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 12:24 horas

CDL-VR e outras entidades empresariais vão se reunir, nesta quinta-feira (13), com representantes das Forças de Segurança de Volta Redonda

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai realizar nesta quinta-feira (13), às 10 horas, uma reunião com representantes das Forças de Segurança de Volta Redonda para discutir medidas para a retirada de usuários de drogas e pessoas que vivem em condições de rua, no Aterrado, e também em outras áreas na cidade. A ideia é ouvir também os comerciantes, do bairro, que estão sendo convidados.

Segundo a CDL, a situação vem se agravando e, de acordo com a entidade, a ideia é criar ações conjuntas para reforçar a segurança nos principais pontos de permanência dessas pessoas, como no final da Avenida Paulo de Frontin. A reunião também vai contar com representantes do Sicomércio-VR e da Aciap-VR. O encontro vai ser na sede da CDL Volta Redonda, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado.