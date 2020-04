Entidades se reúnem com o MP e pedem abertura do comércio na sexta-feira

Matéria publicada em 1 de abril de 2020, 12:38 horas

Segundo entidades, promotores analisam o pedido e vão se reunir com o prefeito Samuca Silva na quinta-feira para decidir sobre o assunto

Volta Redonda – Representantes de quatro entidades de classe participaram de uma videoconferência, na manhã desta quarta-feira, dia 01, com os promotores de Tutela Coletiva do Ministério Público da Região Sul Fluminense Leonardo Kataota, Carolina Nascimento, Vanessa Gonzalez e Natália Cortez. As entidades solicitaram o adiantamento da data prevista para reabertura do comércio, de 06 para 03 de abril.

Segundo as entidades, o Ministério Público se comprometeu em realizar uma reunião interna ainda nesta quarta-feira, dia 01, para discutir o assunto. O MP informou ainda que ira marcar outra reunião para a quinta-feira, dia 02, com o prefeito, Samuca Silva, para decidir sobre a flexibilização e antecipação da reabertura do comércio.

Participaram da videoconferência, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), Gilson de Castro, e o da Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), Luís Fernando Soares Cardoso, acompanhados de dois advogados, e representando ainda o Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR), e Sipacon-SF (Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Sul Fluminense).

Durante a reunião virtual, que durou cerca de 50 minutos, as entidades apresentaram a atual situação do comércio por conta quarentena do novo coronavírus, que, segundo as entidades, registra desemprego, com ao menos 1.759 demissões já confirmadas em apenas dez dias de fechamento, além de mais de 4 mil funcionários em férias, porém, sem perspectiva de retorno desses trabalhadores aos seus postos de trabalho.

Ainda segundo as entidades, foi registrado que mais de 80% dos associados são micro e pequenas empresas, com até dez funcionários, que não dispõem de recursos para o cumprimento de suas obrigações financeiras, em especial, a folha de pagamento de seus colaboradores.

As entidades fizeram uma proposta para reabertura do comércio, que inclui atendimento especial aos idosos e cumprimento das normas do Ministério da Saúde, em virtude do novo coronavírus.