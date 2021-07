Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 16:31 horas

Volta Redonda – O CMDCA (Conselho Municipal da Criança e do Adolescente) de Volta Redonda realizou a assinatura de documentos que garantem o repasse de verbas do Finad (Fundo para a Infância e a Adolescência) às entidades voltadas a crianças e adolescentes.

O repasse foi realizado através de um edital de chamamento público, quatro entidades de Volta Redonda foram contempladas, são elas: APADEFI (Associação de Pais e Amigos dos deficientes físicos de Volta Redonda), LAR ESPÍRITA ZILÁ, IDEAIS (Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações, e Implementações Sociais) e INSTITUTO DAGAZ (Associação Cultural para o Desenvolvimento de Tecnologias Humanas.

A presidente do CMDCA, Denise de Carvalho, enalteceu o trabalho das entidades assistenciais mencionando que o repasse do Finad vai contribuir com o atendimento prestado a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no município.

– As entidades que compõe o Conselho Municipal são fundamentais no município desenvolvendo um trabalho primordial na vida dessas crianças e adolescentes. Capacitar essas entidades para receberem recursos e se desenvolverem também faz parte da atuação nossa enquanto conselho – disse.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, presente na reunião, comentou que as entidades fazem um trabalho de excelência em Volta Redonda.

– Essas entidades conseguem atingir grande parte da população onde o Poder Público não alcança. Todo o repasse destinado a elas ainda é de grande valia – falou.