Entradas de Angra ganham pontos de fiscalização por terra e mar

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 07:56 horas

Estabelecimentos comerciais, locais de aglomeração e embarcações, entre outros, estão sendo vistoriados

Angra dos Reis – Departamentos da prefeitura de Angra dos Reis estão atuando na fiscalização em todo o município para conscientizar as pessoas quanto à importância de ficarem em casa, para impedir a propagação do novo coronavírus (Covid-19). A fiscalização verifica se o primeiro decreto, nº11.593, de 14 de março de 2020, referente ao vírus está sendo cumprido pela população.

O grupo de fiscalização foi formado pela TurisAngra, Proeis, Vigilância Sanitária, Secretaria-Executiva de Segurança Pública e Defesa Civil, entre outros departamentos.

Fiscalização

Foram instaladas barreiras nas três entradas do município e uma lancha está monitorando o mar. Todos os eventos e atividades com a presença de público, ainda que autorizados, foram suspensos por 15 dias.

A equipe de fiscalização já notificou uma boate, uma igreja e dois cursos de idiomas.

A Praça Amaral Peixoto, espaço que principalmente é utilizado por idosos, no Centro, foi lacrado para preservar a saúde de todos.

A prefeitura de Angra dos Reis pede que a população faça parte da fiscalização através de denúncias pelos telefones 3365-3254 e 99981-1406 (que também é WhatsApp).

– Cabe ressaltar que, em caso de descumprimento das medidas previstas tanto no decreto do dia 14 de março de 2020 quanto no de nº 11.596, de 17 de março de 2020, que declara a situação de emergência no município de Angra dos Reis, as autoridades vão apurar práticas de infrações administrativas e crimes com todo o rigor. As multas podem variar de R$2 mil a R$ 200 mil – destacou a prefeitura.