Entre 92 cidades, Resende fica em 3º no estado em ranking de desenvolvimento

Resende – Resende conquistou a terceira colocação entre os municípios fluminenses (92 cidades) no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), edição 2023. O levantamento, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), aponta que o município teve bom desempenho, especialmente na área de Emprego e Renda.

O IFDM avalia os municípios brasileiros com base em três áreas: Emprego & Renda, Saúde e Educação. A metodologia utiliza notas de 0 a 1 ponto, em que quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento. Com a pontuação obtida, Resende foi classificada na faixa de desenvolvimento moderado superior, ao lado de municípios como Volta Redonda e Piraí.

Para o prefeito Tande Vieira, os dados refletem a continuidade de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico e social implementadas pela gestão anterior, do ex-prefeito Diogo Balieiro. “Esse resultado reforça o compromisso com a geração de empregos e a melhoria dos serviços públicos. Agradeço ao ex-prefeito Diogo, que teve papel importante na conquista desse índice”, afirmou.

A região Sul Fluminense também se destacou no levantamento, com a melhor média de IFDM do estado: 0,6739 — índice 8,3% superior à média fluminense. A região superou as médias estaduais em todas as áreas avaliadas: Emprego & Renda (0,7244), Saúde (0,6782) e Educação (0,6191).

O estudo da Firjan analisou dados oficiais de 2023 de 5.550 municípios brasileiros, o que representa 99,96% da população do país. A publicação é considerada uma ferramenta de diagnóstico para o planejamento de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades regionais.