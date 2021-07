Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 17:13 horas

Pessoas começavam o processo nos Cras de perto da residência, mas tinham de ir à sede da Smac para concluir

Volta Redonda – As filas que foram feitas no Aterrado, durante a semana que se encerra nesta sexta (30), foram resultado de uma ação da Prefeitura de Volta Redonda que emitiu mais de três mil documentos, que foram entregues a duas mil pessoas. O processo era iniciado perto das residências dos atendidos, nos Cras, mas elas tinham de ir à sede da secretaria para concluir o processo.

Segundo a prefeitura, o projeto foi criado com objetivo inicial de possibilitar que pessoas atendidas pela rede de assistência social da cidade pudessem retirar documentos pessoais ou obter a segunda via de forma gratuita. No entanto, segundo a organização, a proposta superou as expectativas do Poder Público e atendeu mais cidadãos do que o esperado.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que as filas que se formaram refletiram o descaso com o trabalho social durante os últimos anos.

“A fila é do tamanho do descaso social. Não sabíamos que Volta Redonda tinha tantas pessoas sem os seus documentos pessoais. E isso reflete em outros setores da cidade. Estamos resgatando a cidadania dessas pessoas, que agora poderão, inclusive, voltar para o mercado de trabalho. Só quem acompanhou as ações durante essa semana pode mensurar a felicidade de cada pessoa que conseguiu retirar os seus documentos”, disse o secretário.

Criado pela Secretaria Municipal de Ação Social (SMAC), o projeto “Plantando Cidadania” permitiu que mais de duas mil pessoas pudessem ter de volta os seus documentos e resgatar a sua cidadania. Ao todo, mais de três mil documentos foram emitidos durante essa semana, entre os dias 26 e 30.

Durante a ação, que contou com a parceria do Detran, da Fundação Leão XIII e da Junta Militar, foi emitidos carteira de identidade, CPF, certidões de nascimento, casamento e óbito, além de certificado de reservista.

Mudança de atendimento no Detran

Devido a ajustes no sistema do Detran de Volta Redonda, o atendimento da campanha “Plantando Cidadania” no órgão sofreu alterações nas suas datas de agendamento.

As 100 pessoas agendadas para o dia 31/07 foram transferidas para o dia 23/08; já as 80 pessoas agendadas para o dia 02/08 foram transferidas para o dia 24/08 e as 80 pessoas agendadas para o dia 03/08 foram transferidas para o dia 25/08. O atendimento será de 07 da manhã às 16 horas.