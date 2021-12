Envolvidos em homicídio são transferidos para presídio

Matéria publicada em 25 de dezembro de 2021, 07:26 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) transferiram, nessa sexta-feira (24), para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, dois homens envolvidos no homicídio e ocultação de cadáver de Luís Otávio Barbosa, morto em novembro deste ano.

O corpo da vítima foi encontrado numa cova rasa, em uma área de mata, na localidade de Cafarnaum, em Barra Mansa. Um adolescente, de 14 anos, filho de um dos suspeitos foi apreendido.

Os agentes iniciaram as investigações e ouviram parentes da vítima, que indicaram as últimas pessoas que tiveram contato com Luís, antes do desaparecimento dele. Policiais verificaram que, imagens de câmeras de uma boate, em Barra Mansa, mostravam a vítima entrando em um veículo, que pertence a um dos suspeitos. Após a prisão temporária de um dos suspeitos, ele confessou o crime e o envolvimento de mais duas pessoas.