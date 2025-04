Agentes do Comando de Polícia Rodoviária prenderam três suspeitos por tráfico de drogas, no bairro Rosa Machado, em Piraí, na noite da última terça-feira (8). Durante a abordagem foram presos um homem, uma mulher e um menor de idade que estariam transportando mais de 400 pinos de cocaína, divididos em 5 “bolas”, que seria entregue no município de Barra do Piraí.

Eles foram conduzidos para a Delegacia de Piraí e presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.