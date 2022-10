Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 18:16 horas

Itatiaia – A equipe do setor de Imunização, da Secretaria de Saúde, deu início, nesta quarta-feira (26), a uma ação de busca ativa nas escolas de educação infantil, no município. O objetivo é verificar as cadernetas de vacinação das crianças até 04 anos de idade e colocar a dose contra a Poliomielite em dia, além de informar os pais sobre doses atrasadas do calendário básico de imunização.

A coordenadora de Imunização, Andrea Millen, alerta aos pais sobre a importância de enviar a caderneta de vacinação, quando houver a solicitação da escola.

– Em parceria com a Secretaria de Educação, estão sendo enviados comunicados para os pais e responsáveis, para que enviem as Cadernetas de Vacinação para a Escola, autorizando a aplicação da dose contra a pólio, caso esteja atrasada. É importante que os pais enviem as carteiras de vacinação para que possamos verificar a situação vacinal dessas crianças – explicou a coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen.

Ainda de acordo com Andrea, é de suma importância que os pais e responsáveis compareçam ao posto de saúde para atualizar as doses que estão atrasadas. A primeira escola a receber a equipe foi a Escola Municipal Maria José de Aquino, na Vila Odete. No dia 31, a equipe estará no Centro de Educação Infantil, no bairro Vila Maia.

Vacinação em todos os postos de saúde

Em Itatiaia, o setor de Imunização de Itatiaia segue com a campanha contra a Poliomielite em crianças de 1 a 4 anos de idade e ainda não atingiu a meta esperada. De acordo com o último levantamento, foi imunizado 92,5% do público-alvo, sendo a meta de 95% a 100%. A campanha de vacinação contra a Poliomielite segue acontecendo, normalmente, em todas as Unidades de Saúde, de segunda à sexta, de 8h às 17h. Com exceção da Policlínica Municipal, onde a sala de vacinação funciona de 9h às 16h.