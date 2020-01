Equipe do Sine e da Cohab atendem moradores do São Sebastião

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 10:09 horas

Volta Redonda – A prefeitura promoveu na manhã desta quarta-feira, dia 22, uma ação integrada para levar serviços públicos aos moradores do bairro São Sebastião. Equipes do Na Hora e da Companhia de Habitação de Volta Redonda (Cohab) realizaram atendimento à população na quadra da Escola Municipal Paulo Freire. O objetivo foi atender demandas dos próprios moradores.

“Quando viemos na instalação das torres que vão levar telefonia móvel ao bairro, durante o programa Orgulho de Volta, a população me pediu alguma ação em relação a empregos e outros serviços. Então, estamos levando a prefeitura até eles. É importante aproximar cada vez mais a administração municipal do cidadão”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A equipe do na Hora realizou o cadastro de currículos no Sistema Nacional de Empregos (Sine) e conversou com os moradores sobre a importância de sempre manter os dados atualizados e monitorar as vagas que são abertas diariamente. A dona de casa Cristiane Narciso Freitas, de 34 anos, foi a primeira a ser atendida e comentou que está há muito tempo sem trabalhar.

“Qualquer coisa que aparecer eu vou trabalhar, porque ficar parada é muito ruim. Fiz uns bicos, já trabalhei com serviços gerais, em mercado, com faxina. Foi legal a prefeitura vir aqui no bairro, facilita bastante”, comentou Cristiane.

Além da captação de currículos, também foram disponibilizadas à população algumas vagas que estão em aberto no Na Hora, como pintor civil, motorista de caminhão, vendedor de porta a porta, soldador TIG e MIG em alumínio, pedreiro e servente, além de operador de telemarketing.

A Cohab também esteve presente, atendendo os moradores que queriam informações sobre prestações, entrada em baixa da hipoteca, declarações, entre outros serviços da companhia.