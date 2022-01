Equipe pedagógica do MEP estrutura agenda letiva para 2022

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2022, 15:22 horas

Volta Redonda- Diante do cenário de ‘pandemia continuada’, a equipe pedagógica do MEP (Movimento Ética na Política), se reuniu no início da semana para definir a agenda para início dos trabalhos no Pré-Vestibular Cidadão 2022.

O ex-aluno do MEP, Davi Souza, recém eleito vice coordenador da equipe, a pedido da professora Nirlene Pirassol, coordenou os trabalhos, que contou com a participação de 12 educadores através do modo remoto.

Depois de mais de 2 horas de trabalho, Davi, comentou as importantes decisões da equipe. “O encontro, mesmo com uma agenda extensa, foi bem participativo, nas mais de duas horas de trabalho conseguimos definir vários pontos para estruturarmos os trabalhos sócio educacionais do MEP, na referência dos 25 anos de existência”, disse o jovem ex-aluno ao elencar os pontos mais importantes da reunião de trabalho do Movimento.

Entre os pontos já definidos na reunião estão:

– Inscrições para Pré-Vestibular Cidadão: início dia 14 de fevereiro. O edital será publicado dia 1 de fevereiro, com detalhes sobre o número de vagas, documentos necessários, colaboração simbólica, formato das aulas, exigências vacinais, etc.;

– Formação para os voluntários: acolhida(novatos) e reciclagem para todos(as) estarão em sala de aula, com encontros a partir de 12 de fevereiro. As coordenadorias de áreas (exatas, humanas e ciências da natureza) realizarão momentos específicos para definir disponibilidade dos professores;

– Sistema de colaboração solidária para o Movimento para aquisição de equipamentos e suporte para a Festa dos 25 anos em agosto;

– Indicadores temáticos para a ‘semana de sensibilização’ (modo híbrido), a iniciar no dia 7 de fevereiro: história do MEP e o tema da campanha da fraternidade da CNBB, pandemia continuada, a cidade e seus arranjos, sistema de justiça e os espaços de poder local – Executivo e legislativo.

– Estruturação organizacional do Núcleo do Pré-Vestibular do Retiro, com os professores Ciro e Anderson. A professora Nirlene Pirassol, pedagoga, coordenadora da equipe pedagógica, ancorou os debates, e considerou a reunião muito produtiva.

“A condução do Davi, na sua calma, fez o encontro fluir bem. Também a colaboração direta do Pedro Paulo, tesoureiro; as pontuações atentas dos professores fizeram com que nada ficasse para trás. As definições assumidas pela equipe irão nos aproximar mais, ficaremos mais pertos – olhos nos olhos. Vamos superar o distanciamento de 2 anos provocado pela atros pandemia”, declarou a pedagoga.