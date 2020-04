Equipe ‘Real Torre’ de Volta Redonda realiza campanha para doação de chuteiras aos atletas

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 11:59 horas

Volta Redonda – Uma equipe de Volta Redonda está se mobilizando nas redes sociais por conta de uma campanha para doação de chuteiras para quatro atletas. A equipe Real Torre, do bairro Vila Brasília, está se preparando para a “Copa Ouro de Volta Redonda, mas nem todos os alunos estão com chuteiras para participar das partidas.

De acordo com Luciano Paulino dos Santos, de 42 anos, criador da equipe e vigilante, destacou que quatro atletas com idades entre 14 e 17 anos não tem condições financeiras para comprar um par de chuteiras e por isso que estão fazendo a campanha de solidariedade. As chuteiras precisam ser de tamanho 38, 39, 40 e 41.

– As doações das chuteiras vão ajudar bastante, estamos só esperando passar esse período de quarentena porque logo vai começar a copa. Com ajuda de alguns empresários iremos disputar o campeonato com dois times na categoria infantil e juvenil – explicou Luciano.

Real Torre

Criado em 2019, a equipe Real Torre já possui 45 alunos, sendo divididos nas categorias mirim, infantil e juvenil com 15 atletas cada. Os treinos eram realizados todas as sextas-feiras, a partir das 15h, no Campo de Futebol Agustinho Maciel de Oliveira, no Morro da Torre, no bairro Vila Brasília.

Interessados em fazer parte da equipe ou ajudar com as doações entrar em contato com Luciano pelo telefone 99952-0144.