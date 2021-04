Matéria publicada em 28 de abril de 2021, 17:48 horas

Volta Redonda – Alunos da escola Firjan SESI de Volta Redonda estão se preparando para a etapa regional do “First Lego League” (FLL), torneio que vista estimular a exploração científica, que está marcado para os dias 07 e 08 de maio. A equipe Silver Wolves de Robótica, composta pelos alunos Gabriel Cabral, Carolina Cabral, Ana Clara Genuel e Isabelly Vitória, terá de enfrentar os desafios apresentados pelo torneio, que todo ano oferece um desafio baseado em um conjunto de problemas do mundo real.

O tema da temporada deste ano é “Replay” e o tema geral é sedentarismo em crianças e adolescentes. Eles têm o objetivo de fazer com que os competidores ofereçam soluções para a pouca prática de atividade física que gera inúmeros problemas, como o sedentarismo.

Mesa de Lego

Nesta quinta-feira (29), a equipe vai apresentar uma mesa de Lego que vai disponibilizar 15 missões. Cada uma precisará ser resolvida com um robô montado com lego e programado pelos alunos. A apresentação será de forma virtual.

Protótipo de robô

De acordo com Paula Mendonça, professora de Língua Portuguesa e Oficina de Robótica e Maker, além de ser uma das técnicas que auxilia a equipe Silver Wolves de Robótica, comentou a equipe está desenvolvendo um projeto referente ao tema.

– Eles estão trabalhando no projeto desde novembro. Começamos com o Projeto de Pesquisa, depois fizemos pesquisas com crianças e adolescentes, entrevistas com secretário e subsecretária especial de Esporte do Governo Federal, além de leituras de obras indicadas com o tema. Agora estamos finalizando com a programação da montagem do robô e do aplicativo – disse Paula.

A equipe propõe um robô de baixo custo que está sendo construído com material reciclado e arduíno, usando a cultura Maker, que faça movimentos e que as pessoas ao redor imitem. Segundo a equipe, a intenção é que as pessoas aprendam um pouco sobre programação e que se exercitem “brincando”. O aplicativo desenvolvido pela Silver Wolves servirá para que o usuário selecione a sequência de movimentos que o robô fará para que o próprio copie.

– A solução encontrada pela equipe foi criar dispositivos interativos de baixo custo baseados na metodologia STEAM e na cultura maker. A finalidade é promover o despertar do público-alvo para atividades físicas, utilizando materiais acessíveis e de fácil montagem, sendo a gameficação um referencial. Os dispositivos apresentam a função de captar os movimentos do jogador e projetá-los, permitindo a correção simultânea desses movimentos, e a garantia da vivência do esporte e atividade física de forma prazerosa e atrativa – detalhou Paula Mendonça.

A apresentação do protótipo do robô e do aplicativo, além da entrega do Projeto de Pesquisa escrito está previsto para o dia 07 de maio. A participação no torneio poderá ser acompanhada pelo Instagram @herdeirosdofuturoemacao.