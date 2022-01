Equipes da Prefeitura de Itatiaia monitoram ocorrências das chuvas e estão de plantão para atender moradores

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2022, 12:55 horas

Itatiaia- Equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Ordem Pública estiveram nas ruas, nesta véspera de Ano Novo, atendendo as ocorrências, após fortes e constantes chuvas que vem atingindo o município. O prefeito, Thiago Rodrigues está acompanhando as equipes, monitorando de perto o trabalho e ouvindo os moradores. Na manhã de sexta-feira (31), entre as ações, as equipes, com apoio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, desobstruíram uma via, que estava interditada, no bairro Country Club.

Já na quinta-feira (30), um deslizamento de terra na rua Capitão João Ferreira, na altura do bairro Vila Esperança, impediu o tráfego na via, mas logo foi liberada e não houve vítimas. Também houve ocorrências de transbordamentos nos bairros Vila Martins e Campo Alegre. Não há registros de desabrigados.

De acordo com a Defesa Civil, só na quinta-feira, choveu em 24 horas, em Itatiaia, 89,2 mm, o que corresponde a pelo menos duas semanas de chuva. Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil, Valdair do Nascimento, a previsão de chuva para a sexta-feira, 31, foi de cerca de 45 mm.

– Estamos na rua e nossas equipes estão de plantão para atender a população. A previsão é de mais chuva então pedimos aos moradores que a qualquer sinal de perigo, entrem em contato com a Defesa Civil. A população pode contar com nossos serviços, por meio da Ordem Pública, Defesa Civil, Obras e Guarda Municipal, que estão trabalhando juntos neste momento – relatou o prefeito Thiago Rodrigues.

O coordenador de Defesa Civil orienta que a qualquer sinal de perigo as pessoas mantenham a calma e busquem ajuda da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros. Outra dica fundamental é que em caso de chuvas fortes, acompanhada de raios, os moradores desliguem imediatamente os aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar curtos-circuitos.

O coordenador frisa ainda que é importante que todos fiquem atentos ao nível da água e não se arrisquem a atravessar a pé ou com carro em ruas ou em áreas de inundação ou alagadas. Também é importante evitar as cachoeiras, pois a instabilidade do tempo favorece o risco de cabeça d’água.

O monitoramento das ocorrências relacionadas a chuvas no município tem sido constante, entretanto, em caso de emergências a população poderá acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 3352-6752.