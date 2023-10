Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão nas ruas por causa da chuva

Volta Redonda foi atingida ao menos duas vezes por fortes chuvas nesta terça-feira (31), que vieram acompanhadas de rajadas de ventos e raios. Chove forte neste momento, o que obrigou as equipes da Prefeitura a se manterem de plantão nas ruas.

Ocorrências foram registradas nos bairros Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e São Luiz, mas o número de locais com problemas pode crescer ao longo da noite. A orientação da Defesa Civil é que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários.

No Santa Cruz e no Santa Rita do Zarur, por exemplo, há quedas de árvore e barreiras. As equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública trabalham desde a tarde para desobstruir as vias. Por volta das 21h30, praticamente todas as ruas estavam liberadas.

No São Luiz, o chamado foi por alagamento de vias. As árvores já foram retiradas dos locais das chamadas, mas a chuva permanente dificulta a limpeza das barreiras. Mesmo assim, o sistema de plantão será mantido para evitar piora do cenário.

A Defesa Civil está monitorando as áreas de risco e também os rios, mas, até o momento, não há nenhuma ocorrência de maior gravidade, além das já citadas.