Equipes da Prefeitura de VR permanecem atuando nas ruas da cidade após temporal

Três casas foram interditadas nos bairros Açude, Retiro e São Geraldo; Defesa Civil atendeu a uma média de 20 ocorrências

Volta Redonda– Equipes da Prefeitura de Volta Redonda estão atuando nas áreas afetadas pelo temporal, que atingiu a cidade na tarde da última quinta-feira, dia 12. Foi implementado sistema de plantão e uma equipe percorreu diversos bairros atendendo as ocorrências, além disso, outros funcionários atuaram durante à noite fazendo a limpeza das ruas.

A prefeitura informou que são mais de 250 funcionários trabalhando com o ajuda de 25 caminhões, oito retroescavadeiras, quatro caminhões pipa, e um caminhão Sewer-Jet fazendo a limpeza dos bueiros. A chuva, que atingiu a cidade, e a região, teve um acumulado de 75.4 mm de chuva em 24 horas.

– Nossas equipes estão todas voltadas no atendimento da cidade, fazendo a limpeza e a retirada de terra de vários pontos. A chuva foi muito forte e castigou a cidade, mas com o trabalho de prevenção que vem sendo feito pela prefeitura os impactos foram minimizados – comentou o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos.

As equipes da SMI estão trabalhando na Rua 02 e Rua Nestório, no bairro Conforto, com as equipes de asfalto; nas Ruas 25-A e 12, na Vila Santa Cecília; na saída da Radial Leste com a BR-393; na Rodovia Sérgio Braga; e na Rua 207, onde está sendo feita a limpeza dos bueiros.

A limpeza também está acontecendo na Rua Gércio Brendo Nunes, no Cidade Nova; no Trevo Voldac/Pinto da Serra; na Avenida Beira Rio, Paulista, Goiás e Jaraguá, no Retiro; e Avenida Glória Roussim, no Açude. Além disso, estão sendo feitas retiradas de galhos e lavagem das ruas com caminhão pipa no Santo Agostinho, Água Limpa, Açude e Niterói; retirada de manual de lixo dos gradis do Córrego Secades; e desobstrução das bocas das manilhas do Córrego Bugio, Siderlândia.

Três casas são interditadas pela Defesa Civil

Durante o período da chuva foram registradas uma média 20 ocorrências como deslizamento de terra, quedas de muro e árvores e alagamentos. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, três residências foram interditadas preventivamente nos bairros Açude, Retiro e São Geraldo.

– Fizemos a interdição preventiva dessas residências por estar de noite e a prioridade sempre é a segurança das famílias. Nossas equipes já estão novamente nos locais para fazer uma avaliação mais detalhada e saber se a interdição será mantida”, explicou o coordenador Leandro Rezende.

A Defesa Civil do município alerta que há previsão de chuva forte para essa sexta-feira, dia 13, e pede para que as famílias que residem em área de risco fiquem atentas. “É importante reforçar para que os moradores estejam alertas e, se possível, já procurem um lugar seguro”, disse Leandro.

Caso precise sair de sua residência, o morador deve levar documentos pessoais, remédios de uso contínuo, celular, peças de roupa e alimentos. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone: (24) 3339-2064 ou disque 199.