Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 11:58 horas

SMI realiza intervenções em redes de água pluvial e muro de contenção

Volta Redonda- Com o objetivo de minimizar os impactos das fortes chuvas e garantir a segurança de pedestres e veículos nas vias, a Prefeitura de Volta Redonda tem realizado por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI), reparos e obras preventivas em espaços públicos da cidade.

Além do tradicional serviço de limpeza e manutenção urbana, as equipes realizaram três intervenções nos bairros Água Limpa, Monte Castelo e São Sebastião nesta semana.

Após identificar um rompimento em uma manilha na Rua Margarida, no bairro Água Limpa, que provocou o afundamento de parte da via, os profissionais da SMI efetuaram a troca de 13 metros de manilhas com diâmetro de 40 cm.

No Monte Castelo, foi feita roçada e capina em um canteiro da Rua 324, e depois realizada a limpeza da caixa coletora de águas pluviais, e iniciada a recomposição de toda a calçada do trecho.

Os serviços envolveram ainda a construção de base para um muro de contenção na Via A1, que dá acesso ao bairro.

“Essa obra vai conter um barraco que estava caindo dentro da casa de uma família e causando transtornos. Estamos com as equipes empenhadas para resolver essas questões o quanto antes”, explicou o secretário municipal de Infraestrutura, Jerônimo Telles.