Equipes de base do Resende vencem na estreia da Copa Rio

Resende –

As equipes Sub-15 e Sub-17 do Resende estrearam com vitória em casa sobre o Sampaio Corrêa, na Copa Rio, em partidas realizadas no Estádio do Trabalhador, em Resende.

O time Sub-15 venceu o Sampaio Corrêa, por 2×0. Os gols da vitória do Gigante do Vale foram marcados por Matheus Alves e Rafael Tenório.

Já a equipe Sub-17 superou o time da região dos lagos, por 1×0, com gol de Pedrinho.

Derrotas do Sub-13 e Sub-14 no Rio

As equipes Sub-13 e Sub-14 do Resende, foram superadas pelo Boavista, em partidas disputadas no CT Real, no Rio de Janeiro, válidas pela Série Prata do Campeonato Metropolitano.

Advertisement

O Sub-13 perdeu por 3×0 e o Sub-14 foi derrotado por 2×1.