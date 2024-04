Equipes do Clube dos Funcionários vencem campeonatos esportivos

Volta Redonda – Na semana do dia 3 a 7 de abril, as equipes de basquete, natação e vôlei do Clube participaram de diferentes campeonatos esportivos na cidade do Rio de Janeiro. Na quarta-feira (3), os times sub-12, sub-14 e sub-16 jogaram contra o Fluminense na sede do Fluminense F. C, no Rio de Janeiro. Já no sábado (6), as equipes sub-13 e sub-15 também disputaram contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. No domingo (7), os times sub-12, sub-14 e sub-16 jogaram contra o Tijuca, no Tijuca T. C.

Confiram os Resultados:

Quarta-feira (3):

Sub-12: Flu 59 x 30 CFCSN

Sub-14: Flu 52 x 72 CFCSN

Sub-16: Flu 32 x 49 CFCSN

Sábado (6):

Sub-13: Flu 45 x 83 CFCSN

Sub-15: Flu 48 x 56 CFCSN

Domingo (7):

Sub-12: Tijuca 87 x 14 CFCSN

Sub-14: Tijuca 55 x 56 CFCSN

Sub-16: Tijuca 55 x 38 CFCSN

A equipe de natação do Clube dos Funcionários participou da 1ª Etapa do Circuito Sul Fluminense, no Clube Coroados Valença, no sábado. Na pontuação geral, os atletas se consagraram campeões, além das categorias mirim, petiz, infantil, juvenil e júnior, ficando em 4° apenas na categoria master.

“Os atletas de nossas equipes estão se destacando entre os grupos, os resultados estão espetaculares, tanto em provas individuais quanto em grupos. Seguimos mostrando o nosso comprometimento com o esporte e partimos para a próxima etapa com a certeza de que iremos evoluir ainda mais”, comentou Rodolfo Conceição, professor e treinador de natação do Clube.

A equipe participou do 1º Desafio de Natação em Águas Abertas de Resende, na Represa do Funil, onde a nadadora Beatriz Fleuri Maia foi campeã geral no feminino na prova dos 1500 metros. Já a atleta Rebeca Abreu foi a campeã da prova dos 750 metros e, o técnico/atleta Rômulo Resende ficou em 3º lugar geral na prova 1500 metros masculino.

“É motivo de muito orgulho acompanhar esses resultados e ver que os nossos times estão se sobressaindo e vencendo grandes equipes, isso nos inspira e motiva a apoiar os nossos atletas”, afirma Gustavo Tramontin, presidente do Clube.

No Voleibol, a equipe do Clube dos Funcionários participou do Campeonato Liverj no último sábado (6), no Clube River, na capital carioca. A equipe mirim participou de três jogos e saiu vitoriosa em todos eles. Contra o Novo Iguaçu obteve o resultado de 2 x 1, já contra o Superset e o Vôlei Barra a vitória foi por 2×0.