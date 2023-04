Equipes participam do Congresso Técnico da Copa Diarinho

Matéria publicada em 12 de abril de 2023, 16:12 horas

Sul Fluminense – Treinadores de diversas equipes participam nesta quarta-feira (12), do primeiro Congresso Técnico da 18ª Copa Diarinho de Futsal, considerada a maior competição esportiva infanto juvenil do interior do Estado do Rio.

O evento acontece desde às 15h na sede da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) de Volta Redonda, localizada na Arena Esportiva, no bairro Voldac.

Serão 179 equipes das cidades de Levy Gasparian, Piraí, Porto Real, Pinheiral, Barra Mansa, Vassouras e Volta Redonda. Segundo os organizadores – Smel e Diário do Vale – a tabela fechou com 319 jogos. A entrega da ficha nominal dos atletas será até 20 de abril.

A abertura da competição acontece no dia 6 de maio, às 8h, no Ginásio Amaro Inácio, no bairro Retiro, em Volta Redonda. “Viva a Copa Diarinho!”, diz Rose Vilela, secretária da Smel.

De pé, o editor do DIÁRIO DO VALE, Vinícius Ramos

Foto: Paulo Dimas