Equipes viram a madrugada em operação para amenizar estragos da chuva em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 10:57 horas

Volta Redonda – Servidores da secretaria de Infraestrutura estão desde ontem, sexta-feira (10), trabalhando para amenizar os estragos causados pela chuva que atingiu o município. Ruas da cidade que estavam enlameadas e com entulhos foram limpas por equipes da prefeitura durante a noite.

Os serviços, que seguiram madrugada adentro, incluem roçada, retirada de entulho, limpeza de ralos e tapa-buracos. De acordo com a prefeitura, 11 pontos foram fixados como principais para limpeza de ralos e bueiros, que ontem receberam uma carga pesada de sedimentos, junto com a água da chuva e da cheia de córregos.

“O trabalho é feito rotineiramente, mas será intensificado diante da previsão de novas chuvas. O serviço vai ser feito em áreas como Santa Cruz, Água Limpa, Siderlândia e Retiro, dentre outros”, informou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, acrescentando que 53 ruas de diversos bairros da cidade receberão equipes da operação tapa-buracos. Alguns dos bairros contemplados são Retiro, São Luiz e Vila Rica.

“A chuva não dá uma trégua, mas nós também não paramos de trabalhar um só dia. Desde novembro que estamos sendo castigados com chuvas quase diárias e se não fosse o trabalho de manutenção, tenham certeza que a situação seria ainda pior”, afirmou a secretária, reforçando que as equipes viraram a madrugada trabalhando e logo cedo já estavam nas ruas novamente. “A previsão é de chuva mais tarde, então temos um curto tempo”, justificou. Outr frente de trabalho, segundo Poliana Moreira, outra frente de trabalho atuará em 12 pontos da cidade com roçada, retirada de galhos e retirada de entulho.



Equipes trabalharam durante toda a noite para limpar ruas da cidade

Fotos: Secom/PMVR