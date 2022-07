Era uma vez o Elvis

Matéria publicada em 14 de julho de 2022, 14:43 horas

Filme do diretor Baz Luhrmann reconstitui a carreira do ‘rei do rock’

Filmes sobre a vida de grandes astros da música pop costumam ser um negócio lucrativo para os estúdios. Eles não envolvem efeitos especiais, são relativamente baratos, e o público tem uma curiosidade natural sobre a vida das celebridades. Principalmente aquelas que já não estão mais entre nós. Recentemente tivemos o filme sobre o Fred Mercury, astro da banda Queen e celebridade dos anos de 1980. Agora o cinemão recua ainda mais no tempo para nos mostrar os bastidores da vida do “Rei do Rock and Roll”. Ele mesmo, Elvis Presley, que levava as mocinhas ao delírio no distante ano de 1959.

O filme do diretor Baz Luhrman, que chega aos cinemas esta semana, tem Austin Butler no papel do Elvis e o famoso Tom Hanks como o coronel Tom Parks. Parks foi o empresário do astro no início de sua carreira e sempre foi uma figura controvertida. Há quem acredite que ele salvou Elvis de terminar na cadeia e o transformou na celebridade mundial que o mundo conhece. Outros acham que ele enriqueceu as custas do jovem cantor e foi o responsável por sua decadência e morte prematura.

O fato é que Luhrman resolveu contar a história do Elvis a partir de um depoimento do Tom Parks em seu leito de morte. Tom Hanks tira de letra o papel do velho empresário, mas quem atrai todas as atenções durante o filme, é claro, é o Austin Butler. Que conseguiu imitar todos os gestos e a linguagem corporal do rei do rock. Mas a essa altura os leitores mais jovens, da geração atual, devem estar se perguntando quem foi esse tal de Elvis Presley. Afinal a garotada que nasceu no século 21, ou na última década do vinte, nem sabe quem foram os Beatles, quanto mais o Elvis Presley.

Não se preocupem, o filme dá uma boa ideia do fenômeno Elvis. Desde o começo, quando ele era um menino no sul dos Estados Unidos. Lendo histórias em quadrinhos e sonhando em se tornar o Capitão Marvel. Atraído pela música religiosa dos negros americanos, Elvis logo descobriu que seu futuro estava na música. E começou a se apresentar em feiras e parques, cantando o novo ritmo, que surgira no final dos anos de 1950, o rock and roll. Seria apenas mais um cantor de rock se não fosse a coreografia que Elvis usava no palco. Com movimentos frenéticos dos quadris simulando um ato sexual. As mulheres deliravam e o cantor acabou num programa de televisão. Onde as câmeras só podiam filma-lo da cintura para cima, evitando acusações de imoralidade na TV.

O movimento dos quadris deu ao jovem cantor a alcunha de “Elvis, the Pelvis” mas rendeu um processo na justiça americana. Onde o astro foi acusado de “corromper a juventude”. Tudo indicava que a carreira do jovem sulista ia terminar atrás das grades. Foi quando apareceu o empresário, coronel Tom Parker, que aconselhou Elvis a mudar sua imagem. De artista erótico e bom moço e rapaz de família. O ano era 1958 e como todo jovem americano Elvis foi convocado para servir ao Exército. E é aí que o filme do Luhrman se afasta um pouco da realidade. O filme mostra o empresário convencendo Elvis a se alistar no Exército para escapar da polícia. Na verdade ele foi convocado e serviu na Alemanha, que era então a linha de frente na guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética.

Elvis voltou da Alemanha com uma namorada e um novo projeto para sua carreira. Ele assinou contrato com o estúdio Paramount Pictures, para uma série de filmes musicais. Onde interpretava o rapaz exemplar, aquele com que todas as mães americanas sonhavam em casar suas filhas. E foi aí que começou a decadência. O filme tem uma excelente reconstituição de época e um bom trabalho dos atores. E é claro que responde aquela pergunta lá em cima: Quem foi esse tal de Elvis?

Jorge Luiz Calife