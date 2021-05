Ermida do Bonfim é restaurada em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de maio de 2021, 15:22 horas

Angra dos Reis – A Secretaria Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade / Secretaria Executiva de Serviço Público, segue trabalhando para conservar as construções históricas do município. Um desses prédios é a ermida do Bonfim, erguida em 1780, que recentemente recebeu diversos reparos, em parceria com a comunidade.

– O telhado, que estava com muitos vazamentos, foi arrumado, e a igreja, pintada por dentro e por fora – destacou o secretário-executivo de Serviço Público, Miguel Arcanjo.

Agora, depois de obter a licença necessária, a prefeitura iniciará a reforma do cais da igreja do Bonfim.

– O próximo passo é fazer a recuperação do cais. Para isso, vamos quebrar os muros laterais e a escada e refazê-los, além de reforçar os cabeços para amarração das embarcações – concluiu o secretário-executivo de Serviço Público.