Errata: Mercadorias retidas no Posto de Nhangapi, em Itatiaia, tinham notas fiscais

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 19:42 horas

Sul Fluminense – O jornal DIÁRIO DO VALE errou ao divulgar na manhã do dia 12 de junho, a informação sobre a suposta apreensão de 215 bolsas contendo mercadorias oriundas de São Paulo, com destino ao município de Valença, retidas na última quarta-feira, dia 10, supostamente sem notas fiscais.

A informação encaminhada ao Diário do Vale, até então, seria que um ônibus transportando as mercadorias, havia sido abordado pela Equipe Alfa da barreira fiscal de Nhangapi, com auxílio de policiais militares do 37º Batalhão, e, durante fiscalização, as proprietárias dos itens, não identificadas na ocorrência, não haviam apresentado os documentos aos fiscais.

Claudylene Gisele de Souza, motorista e sócia da empresa de transporte, entrou em contato com o DIÁRIO DO VALE para explicar que o caso não passou de um mal entendido e afirmou que durante a abordagem, as mercadorias foram sim, retidas, porém, liberadas logo após apresentarem as devidas notas fiscais aos agentes.

– Realizamos viagens de compras com frequência diária em nossa empresa, e sempre andamos corretamente com nossas obrigações, sempre informamos e pedimos aos nossos clientes para que peçam notas fiscais durante suas compras, porém nem todos compram em lojas e infelizmente nem todas as lojas fornecem notas fiscais em São Paulo. Muitos compram durante a madrugada na feira de rua, onde não tem se quer recibo de talão. Enfim, não temos como controlar quem está com e sem nota e do produto que está com nota ou sem. Mas mesmo assim, ao contrário de muitas empresas, sempre passamos no posto fiscal na área correta (por dentro) nunca por fora – disse a motorista e sócia.

Claudylene Gisele explicou ao DIÁRIO DO VALE o que aconteceu no dia, com detalhes. Confira.

– Ocorre que nesse dia em específico, nos abordaram e nos informaram que iriam realizar a fiscalização de toda mercadoria contida no bagageiro. Colocamos o veículo no local indicado e o fiscal nos orientou a retirar toda mercadoria e colocar na plataforma. E assim procedemos. Retiramos tudo do bagageiro e quando tudo estava fora, outro fiscal acompanhou o ônibus até a parte de trás do posto para que ele ficasse estacionado durante a verificação das mercadorias; este mesmo fiscal acompanhado por mim, entrou no interior do ônibus para constatar que não havia mercadorias escondidas no interior do veículo, constatado a ausência da irregularidade o veículo foi fechado e fomos acompanhar a conferência das mercadorias. Neste momento nos pediram para separar as mercadorias que estavam com notas fiscais das que não estavam – contou.

Assim como o DIÁRIO DO VALE afirmou anteriormente, a informação indicando que dentro do veículo haviam mercadorias com notas fiscais, não foi repassada à equipe de reportagem, logo, até então, foi divulgada (com base na ocorrência), apenas a informação das mercadorias retidas sem notas, posteriormente apresentadas.

Segundo Claudylene, cerca de 23 notas referente a mercadorias com notas, das quais não entram na contabilidade da análise foram apresentadas. Todo procedimento foi realizado análise das mercadorias, que estavam acompanhadas pelos passageiros, foram feitas individualmente com cada um. Após as análises foi deduzido o valor geral de mercadorias das quais estavam sob responsabilidade de Claudylene e de um colega.

Claudylene disse que o auto foi lavrado em cima das mercadorias sem notas e que todas as notas fiscais foram apresentadas.

– Ao analisar o valor de uma calça jeans que você comprou por R$ 30, o fiscal não lança o valor que você declara ter pago por ela. É pesada conforme o valor de venda, ou seja, se você comprou por trinta mas durante a pesquisa na internet ele encontra do mesmo produto por R$ 90, é esse valor que vai ser sonado para gerar o auto, ou seja, o valor de venda não o de compra. Esse é o procedimento da barreira fiscal, por isso muitas das vezes as multas saem com valores exorbitantes. Eles têm três maneiras de procederem após a análise – detalhou a sócia.

Os responsáveis pela divulgação da informação não entraram em contato para a atualização da ocorrência. Com isso, o DIÁRIO DO VALE não tinha conhecimento sobre o mal entendido.

Barreira Fiscal

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a equipe da barreira fiscal de Nhangapi na tarde desta segunda-feira (15).

Segundo um fiscal do setor, a responsável não apresentou as devidas notas fiscais quando solicitadas, porém, durante a fiscalização, foi gerado um tributo (ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em cima do valor das mercadorias que não tinham notas fiscais e logo após o pagamento, o veículo e as mercadorias foram liberados.

Ainda segundo o fiscal, funcionários do setor trabalham com escalas de plantão; com isso, a informação atualizada sobre o pagamento dos impostos durante a fiscalização, pode não ter sido repassada à imprensa, devido a troca de funcionários durante o plantão.

– Trabalhamos com plantão. O que pode ter acontecido, foi o seguinte: talvez, quem repassou a ocorrência, não se lembrou de atualizar o caso à imprensa. Além disso, nem todos os fiscais, por exemplo, repassam as informações. Alguns têm esse hábito, outros não – explicou o fiscal.