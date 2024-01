Erros comuns na decoração

Sul Fluminense – Decorar um imóvel alugado pode parecer desafiador, mas, segundo Dryelle Ouverney, arquiteta e coordenadora do caderno de Casa e Decór do Diário Delas, é uma oportunidade de transformar um espaço temporário em um lar que reflete sua personalidade. Neste artigo, exploramos os principais erros na decoração de residências alugadas e as dicas valiosas para evitá-los.

Não Decorar:

O maior equívoco é abrir mão da decoração por considerar o imóvel alugado. Dryelle destaca que investir na estética do ambiente é fundamental, pois reflete não apenas o presente, mas influencia a abordagem futura para a própria residência. A decoração é uma maneira de personificar o espaço e torná-lo verdadeiramente seu.

Painel de TV Pequeno:

A escolha de painéis de TV pequenos é um erro estético e funcional. Dryelle sugere soluções sob medida, preenchendo toda a parede e escondendo fios de forma eficaz. A alternativa de posicionar a TV acima de um móvel ou utilizar rasgos na parede também são considerações inteligentes.

Cortinas Curtas e Pouco Franzidas:

Assim como os painéis, cortinas curtas não valorizam o ambiente. A arquiteta destaca a importância de cortinas do teto até o chão, proporcionando aconchego. Mesmo que seja necessário recorrer a cortinas sob medida, o investimento vale a pena, pois são itens facilmente reaproveitáveis.

Móveis de Baixa Qualidade e Medidas Incorretas:

Investir em móveis de baixa qualidade e dimensões incorretas é um erro financeiro e estético. Dryelle enfatiza a importância de selecionar cuidadosamente sofás, camas, guarda-roupas e outros móveis, considerando qualidade e proporções adequadas para evitar desconfortos no ambiente.

Ao evitar esses erros comuns, é possível criar um lar acolhedor e personalizado, mesmo em espaços temporários. A coordenadora ressalta que decorar vai além da questão de propriedade; é uma expressão do eu no ambiente habitado, independentemente da natureza transitória da moradia.

Dryelle Ouverney é arquiteta e coordenadora do caderno de Casa e Decór do Diário Delas.