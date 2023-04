Escola afetada por fortes chuvas passa por obras em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de abril de 2023, 10:08 horas

Centro Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho, passou por uma reforma total no telhado e teve estrutura reforçada com vigas de aço

Volta Redonda – O Centro Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está passando por importantes obras estruturais. O serviço está prestes a ser entregue. Para a realização da reforma, os alunos chegaram a realizar as atividades de forma remota (online), mas desde o último dia 28 a escola voltou ao cronograma presencial. Hoje, são 16 turmas, que totalizam cerca de 400 crianças.

A unidade passou por uma reforma total no telhado, que havia sido danificado por um forte temporal ocorrido em dezembro do ano passado. Durante as obras também foi reforçada a estrutura de aço, com colocação de vigas, pintura e tela de proteção contra infestação de pombos. Todos os trabalhos devem ser finalizados em até 10 dias, mas não interferirão nas atividades escolares.

O secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré, destacou que 11 escolas estão sendo reformadas atualmente. E que uma avaliação das unidades ocorre para definição daquelas que serão priorizadas para reformas de médio e grande porte, ainda este ano.

“Tivemos unidades afetadas pelas chuvas, algumas com reforma já prevista. As escolas municipais Professor Wladir De Souza Telles e Pernambuco, e o Centro Municipal de Educação Infantil Alzira Vargas, por exemplo, receberão reformas de grande porte. Estamos fazendo tudo o que está em nosso alcance para deixarmos um legado para a nossa Educação. Recuperando as unidades, investindo na aquisição de equipamentos e mobiliários, sem se esquecer do mais importante: nossos profissionais e alunos”, disse Sodré, que assumiu a Pasta em dois meses.