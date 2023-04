Escola Amaral Peixoto é a primeira monitorada e com ‘botão do pânico’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 12:22 horas

Prefeito Neto e outras autoridades acompanharam instalação de equipamentos que vão contemplar todas as unidades municipais e estaduais

Volta Redonda – A Escola Municipal Amaral Peixoto, localizada no bairro Retiro, em Volta Redonda, é a primeira unidade a estar equipada com câmeras, sistema de alarme e o chamado “botão do pânico”, com o objetivo de ampliar a segurança para a comunidade escolar. Equipes da empresa Vegas Vigilância e Segurança, contratada para instalar os equipamentos, começou os trabalhos na manhã desta quinta-feira (13), que foram acompanhados pelo prefeito Antonio Francisco Neto, pelos secretários de Educação, Sérgio Sodré, e de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, além do vereador Renan Cury.

“Ontem (quarta-feira) fechamos um contrato com a Vegas Segurança, que vai fazer monitoramento de todas as escolas públicas: municipais e estaduais. São 126 escolas, sendo 104 da secretaria de Educação (SME), com 36 mil alunos; seis unidades da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); e 16 escolas estaduais. Quando for uma escola pequena, vai ter oito câmeras, e quando for maior, serão 16”, explicou o prefeito Antonio Francisco Neto, citando que só na rede municipal serão 36 mil alunos beneficiados.

O diretor da Vegas Vigilância e Segurança, Gil Duque, acompanhou o trabalho e explicou que foram instalados, nesta quinta-feira, oito câmeras de monitoramento, o sistema de alarme e os “botões de pânico”.

“As câmeras ficam interligadas à empresa, e com acesso também para a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) e para o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Os botões são distribuídos para os profissionais das escolas e, após alguma situação atípica, eles acionam o botão, e no mesmo momento as imagens das câmeras abrem na empresa e começamos as tratativas junto à Semop. E o alarme, na situação de armado, que é no horário que não tem atividade escolar, ele protege a unidade, com uma função mais patrimonial”, explicou o diretor da empresa de segurança, acrescentando que na próxima semana começam a instalação dos chamados bastões de ronda, que ficarão de posse dos guardas municipais.

“Cada sala de direção terá um ponto fixo que faz com que o guarda municipal, após a visita à unidade, vá à sala da diretoria ter contato de fato com o diretor, e pegar mais informações sobre o que está acontecendo na escola. Isso dá visibilidade, gera mais segurança, tranquilidade para pais, alunos e colaboradores”, acrescentou o diretor.

Sistemas estarão integrados para pronta resposta

O secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique, também acompanhou o início da instalação e confirmou que todas as escolas da rede serão beneficiadas. Segundo ele, está sendo montado um cronograma junto à empresa, para que a instalação aconteça em um curto espaço de tempo, e tudo está sendo acompanhado pela Semop, que está participando do planejamento operacional das medidas de segurança.

“O sistema, além de ser recebido na própria empresa, será também pelo Ciosp. E caso seja verificada qualquer tipo de anormalidade, como quando o alarme tocar ou quando o ‘botão de pânico’ for acionado, vamos acionar as câmeras, poder ver o interior e acessos das escolas, entender o que está acontecendo, ver qual tipo de esforço que temos que fazer, e direcionar a viatura para pronta resposta, para que possamos estar no local no menor tempo possível, atendendo às necessidades das unidades, gerando mais segurança”, ressaltou o secretário.

Mais segurança à comunidade escolar

A supervisora educacional da Escola Amaral Peixoto, Érica Martins, presenciou o início da instalação e elogiou a iniciativa para proporcionar mais segurança à comunidade escolar: “É bastante válido para nós profissionais, pais, alunos, sempre ter esse tipo de acompanhamento na escola. Vai inibir algumas condutas, por exemplo, de pessoas que queiram entrar na escola de forma não autorizada, e aos fins de semana, para garantir a segurança da unidade. O ‘botão de pânico’ vai ser fantástico, porque a gente vai conseguir acessar as autoridades no momento que algo estiver acontecendo”, citou.

O secretário de Educação, Sérgio Sodré, ressaltou a importância da implementação da tecnologia para o desenvolvimento da educação nas unidades: “Temos que dar tranquilidade ao professor, ao diretor, aos profissionais para poderem trabalhar. O professor não consegue fazer o papel dele, que é transmitir o conhecimento, se ele estiver inseguro. Então ele tem que estar seguro, passar essa segurança para os jovens, para as crianças. Tem que ter um ambiente de tranquilidade e calma nas escolas para que o ensino aconteça. Essa é a ideia fundamental, que a gente, com essas medidas de segurança, venha trazer paz para a comunidade escolar, para que a educação aconteça”.

Detectores de metais e atendimento psicológico

As medidas iniciadas nesta quinta-feira fazem parte de um conjunto de ações anunciadas em reunião no gabinete do prefeito Neto, nessa quarta-feira (12), reunindo forças de segurança, representantes das secretarias municipal e estadual de Educação, e de pais de estudantes. Dentre elas, a instalação de portais detectores de metal que serão instalados nas portas das escolas, com uma pessoa responsável por cada portal.

Os diretores da rede municipal também vão participar de um processo de capacitação sobre o tema, sendo que a mesma iniciativa depois se estenderá aos demais profissionais da Educação.

“Vamos colocar as nossas psicólogas e assistentes socias para nos ajudar. A Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e os profissionais vão fazer palestras, fornecer apoio à rede municipal de educação. Só a Smac tem, entre psicólogos e assistentes, 150 profissionais, e de alto nível, com uma vontade grande de ajudar”, disse o prefeito Neto, lembrando que também serão firmados convênios com universidades para auxiliar nesse trabalho de prevenção.

Programa Nacional de Segurança nas Escolas

A Prefeitura de Volta Redonda também já está encaminhando a adesão do município ao Programa Nacional de Segurança nas Escolas, que será feita a partir de uma chamada pública, cujo edital foi disponibilizado nessa quarta-feira, dia 12, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O documento foi preenchido com orientações da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Secretaria Municipal de Educação.

O programa tem um orçamento inicial de R$ 150 milhões e todos os mais de cinco mil municípios brasileiros estão aptos a pleitear parte deste recurso. Volta Redonda vai tentar expandir e equipar novas patrulhas escolares. A isso, somam-se as medidas que estão sendo adotadas com recursos próprios da prefeitura: aquisição de câmeras; de portais com detector de metais; parcerias para atendimento psicológico; e outras ações.