Escola da rede municipal de ensino de Volta Redonda entregará marmitas para alunos

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 10:40 horas

Volta Redonda – Diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Escola Municipal Espírito Santo está reunindo forças para um ato de solidariedade. A unidade, localizada no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, está se preparando para entregar marmitas para famílias de alunos, mesmo com as aulas suspensas por conta da crise. Esta iniciativa pode se estender para todas as escolas da rede municipal de ensino do município.

A atitude foi elogiada por mães nas redes sociais, que parabenizaram a escola pela atitude.

Processo

A Secretária Municipal de Educação, Rita de Cassia Oliveira de Andrade, emitiu um formulário para os diretores das escolas municipais de Volta Redonda solicitando que sejam entregues para pais dos alunos. No formulário, é perguntado se a família teria interesse em receber as refeições para os alunos e também selecionar cinco locais no bairro para distribuição das marmitas, como igrejas, associações de moradores, entre outros.

Escola

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Claudia Meire Moura Mercador Rodrigues, que está há três anos como diretora da escola. Segundo ela, a iniciativa foi promovida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através da SME (Secretaria Municipal de Educação).

– A iniciativa foi da prefeitura e nós levemos a sério. Ligamos cuidadosamente para todas as famílias e percebemos que várias estão realmente precisando desse auxílio – contou a diretora.

O contato com os familiares dos alunos começaram na última quinta-feira (19).De acordo com Claudia, a escola possui 871 alunos e 55 aceitaram as marmitas.

– Todos são do bairro Santo Agostinho. Teve uma família que nos pediu para enviar mais de um marmitex, pois tem crianças menores, precisando também. Foi um trabalho intenso para fazer as ligações, mas também foi gratificante, pois recebemos muitos elogios – destacou a diretora.

Uma das beneficiárias desta atitude é a família de Joyce Gomes Roriz, de 36 anos, que trabalha com asseio e conservação. Ela aceitou em receber a refeição para sua filha, Maria Eduarda, de 14 anos. Segundo a mãe, a escola entrou em contato com ela na segunda-feira (23).

– Ligaram perguntando se a Maria Eduarda tinha interesse em receber um marmitex por dia. Confirmei e aceitei. É uma iniciativa boa, ajuda quem realmente precisa, porque tem crianças que só tem o alimento do dia ali no colégio, porque o pai e a mãe estão no trabalho ou até mesmo a falta do alimento em casa. As vezes o que a criança não come em casa, ela come no colégio. Eu sei que essa iniciativa está acontecendo no Espírito Santo e no colégio Jaime Martins – contou Joyce.

A mãe também relatou um pouco da rotina da família após a quarentena.

– A Maria Eduarda pega nos livros todos os dias, estuda um pouco. Ela está sem celular, TV e internet porque é uma fase complicada para ela que está em casa e eu no trabalho. A rotina da família está tranquila: acordo, vou pro trabalho, ela tem o tempo de estudo, chego em casa, sempre lavando as mãos e tomando os cuidados necessários, usando álcool em gel, por enquanto tudo bem – concluiu Joyce.