Escola de Arrozal promove encontro para a família

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 09:31 horas

Piraí – A Escola Municipal José Juarez Reis Franco, que fica no distrito de Arrozal, promoveu neste sábado (20) o evento ‘Família na Escola’. Na ocasião, pais, alunos e responsáveis puderam participar de atividades que envolveram toda a família, incluindo palestras informativas.

Durante as palestras – voltadas tanto para pais quanto para alunos -, temas de importância foram abordados, como prevenção de acidentes na escola, proteção na infância e cuidados com a saúde bucal dos pequenos, dentre outros. Os alunos do 3º ano assistiram à apresentação teatral ‘Isso é um Abuso’, voltada à prevenção e combate do abuso sexual contra crianças.

Houve também prestação de serviços como aferição de pressão e de níveis de glicose, feitas por alunos de enfermagem do Instituto Tecnológico de Capacitação (Itec). Além de brincadeiras para as crianças, sorteio de brindes e apresentações de alunos, o encontro contou com lanche e sorteio de brindes. A unidade está sob direção das professoras Maria Cristina e Adriana Campos.