Escola de Barra Mansa entra na era das novas tecnologias

Matéria publicada em 29 de setembro de 2022, 17:34 horas

Ciep 486 – Professor Luiz Vallejo é a 17ª E-Tec entregue pela Seeduc no estado.

Barra Mansa- A Secretaria de Educação do Rio de Janeiro entregou, nesta quinta-feira (29/09), a 17ª E-tec – Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades, o Ciep 486 – Professor Luiz Vallejo, em Barra Mansa, Região sul Fluminense. Até o final do ano, a rede pública estadual de ensino vai entregar 50 CIEPs (Centro Integrados de Educação Pública) no interior e na capital.

“Todo dia uma nova emoção. Ver os alunos em estado de êxtase diante dos equipamentos de altíssima qualidade, não tem preço. Mais uma entrega com que há de mais moderno em tecnologia. Aqui os alunos vão ter acesso à equipamentos que não têm escolas particulares. Nosso trabalho investir fortemente na educação em todo estado”, destacou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

A partir de agora, os estudantes poderão contar com aparatos tecnológicos como óculos de realidade virtual, videogame de última geração, PlayStation®5 – o Ps5, internet de alta qualidade, lousas digitais, além de áreas destinadas às atividades de produção audiovisual – as chamadas salas makers.

Tainá Almeida tem 18 anos, estuda no Ciep 486 e cursa a 1ª série do Ensino Médio. “Vim de São José dos Campos, São Paulo, há um 1 ano, e tinha pretensão de voltar para minha cidade. Mas, depois de toda transformação que a escola passou, não quero mais ir embora. Vou ter o suporte necessário para terminar o Ensino Médio com qualidade, disse ela.

Participaram da cerimônia, a subsecretaria Gestão de Ensino, Ana Valéria Dantas, a subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas, Vivianne Dorado, autoridades dos municípios e alunos.