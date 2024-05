Escola de Barra Mansa organiza ‘Brechoping’ em homenagem ao Dia Internacional da Reciclagem

Barra Mansa – Em homenagem ao Dia Internacional da Reciclagem, a Escola Vocacionada Socioambiental – Ciep 483 Municipalizado Ada Bogato realizou, nesta sexta-feira (17), a quinta edição do chamado ‘Brechoping’. A atividade, desenvolvida pelo corpo docente, tem o objetivo de instruir os estudantes sobre a relação entre consumo e sustentabilidade. A escola, localizada no bairro Paraíso de Cima, ainda promoveu a arrecadação de matérias recicláveis.

