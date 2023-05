Escola de Barra Mansa tem programação sobre Dia Mundial da África

Matéria publicada em 21 de maio de 2023, 10:13 horas

Barra Mansa – A Escola Estadual Municipalizada Bairro Cajueiros promoveu neste sábado (20) uma programação especial sobre o Dia Mundial da África, celebrado na próxima quinta-feira (25). As atividades fazem parte da Feira Literária da Escola Cajueiros (FLIC) e envolveram alunos do pré-escolar ao 5º ano do ensino fundamental.

Dando destaque à riqueza da cultura africana, o evento contou com ações envolvendo desenho, literatura, vestimenta, maquiagem e penteado. A diretora da unidade de ensino, Raquel Couto da Paula Fama, explicou que esta é a 14ª edição da FLIC, e o tema abordado é escolhido a partir de algum projeto que a Sala de Leitura de Barra Mansa esteja desenvolvendo. “Este ano o tema é ‘Ver a África: ver o Brasil’, valorizando a origem africana que tanto engrandece a nossa cultura. Nossa escola é uma escola leitora, que investe muito na sala de leitura, que estimula esse hábito nas crianças e ainda conta com a participação da comunidade. Temos uma equipe excelente de professores no Cajueiro, que abraça as ideias e faz as coisas acontecerem”, disse Raquel.

A vice-prefeita, Fátima Lima, destacou vez o trabalho realizado pela escola em parceria com os moradores da localidade. “As ações desenvolvidas impactam não somente a vida das crianças, mas também suas famílias. Com a temática da África foram abordados aspectos culturais do continente que afetam diretamente o nosso cotidiano. O mais impressionante é perceber a alegria dos alunos em contato com os saberes africanos, mostrando que somos descendentes de um povo maravilhoso e inteligente”, afirmou Fátima.

Dia da África

Desde 1972, o Dia da África (inicialmente nomeado Dia da Libertação de África) é celebrado no dia 25 de maio. Foi neste dia, em 1963, que os líderes dos estados africanos descolonizados, reunidos em Addis Abeba, na Etiópia, criaram a Organização de Unidade Africana (OUA). A OUA centrou a sua ação na promoção da descolonização do resto do continente e no apoio à resolução de conflitos regionais subsequentes. Em 2002, a OUA foi substituída pela União Africana, mas a celebração da data manteve-se.

O dia 25 de maio é comemorado em todo o mundo e em especial nos países da África e nas comunidades africanas e de afrodescendentes espalhadas por outros continentes, marcando a luta por um continente mais unido, justo e desenvolvido.