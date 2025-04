Escola de Hipismo de Volta Redonda brilha em etapa estadual

Volta Redonda – A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR) da Prefeitura de Volta Redonda, através da Fundação Beatriz Gama (FBG), foi destaque no Ranking Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro) 2025. Na segunda etapa da competição, disputada neste domingo (13), na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, no Rio de Janeiro, os alunos da EMHVR conquistaram seis lugares no pódio.

A aluna Cristina Ruffini terminou com o vice-campeonato da disputa com saltos de 90 cm. Ela lidera o campeonato geral por pontos corridos. Na mesma categoria, Frederico Pedro Tavares ficou em 4º lugar, Danilo Caeres Andrade terminou na 5º colocação e Isabela Machado Carrera conquistou o 6º lugar.

Finalizando a participação da EMHVR nesta etapa do estadual, Alice de Miranda Ribeiro terminou em 7º lugar no salto com 40 centímetros e Markus Filipe Ufer ficou na 10º posição no salto com 80 centímetros.

“Mantivemos os bons resultados da primeira etapa, o que mostra que estamos fortes na briga pelas primeiras posições no Ranking Feerj deste ano, como no caso da Cristina Ruffini que está na liderança do campeonato. Parabéns a todos os alunos, que representaram muito bem Volta Redonda e agora é seguir treinando para mantermos o nível nas próximas etapas”, comemorou o treinador da EMHVR, Yasser Pereira.

O presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliveira, parabenizou os alunos por mais um grande resultado no Ranking Feerj.

“Mais uma vez estamos voltando de uma etapa do estadual com pódios conquistados, refletindo o grande trabalho que é feito no dia a dia. Parabéns para o treinador Yasser, para todos os nossos alunos e também para os seus responsáveis, que acreditam e confiam no nosso trabalho”, ressaltou Vitor Hugo.