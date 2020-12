Escola de Itatiaia se destaca na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e Mostra Brasileira de Foguetes

Matéria publicada em 22 de dezembro de 2020, 10:48 horas

Itatiaia- Os alunos do Colégio Municipal Campo Belo, na Vila Pinheiro, foram destaques na XXIII Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na XIV Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). As provas aconteceram nos dias 12 a 13 de novembro.

Na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica a escola foi contemplada com 1 medalha de ouro, 2 de prata e 2 de bronze, já na Mostra Brasileira de Foguetes foram 1 medalha de ouro, 10 de prata e 2 de bronze

A competição foi dividida em quatro níveis, sendo o Nível I dos alunos do 2º e 3º Ano, Nível II do 4º e 5º Ano, o qual os estudantes da unidade de ensino concorreram, Nível III do 6º ao 9º Ano e Nível IV – Ensino Médio.

O resultado da competição, que este ano foi disputada no formato online, devido a pandemia da Covid-19, foi divulgado na última semana e a unidade escolar conquistou 18 medalhas.