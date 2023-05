Escola de Karatê realiza exame de faixa em Volta Redonda

Matéria publicada em 4 de maio de 2023, 10:08 horas

Volta Redonda – Os alunos da Escola Menkyo Fight Team de Karatê participaram de um seminário de defesa pessoal, de um torneio interno e do exame de troca de faixa, no último final de semana, em Volta Redonda.

No sábado, foi realizado um seminário de atualização em defesa pessoal, ministrado pelo Mestre Francisco Evangelista, contando com a presença de inúmeros praticantes de artes marciais. No domingo, aconteceu a fase final do exame de faixas dos alunos da escola e um Torneio Interno.

Entre as competições de kata e kumite foram realizadas as demonstrações de tameshiwari (quebramento de telhas) pelos alunos do Shihan Leandro Vasconcelos e de seus faixas pretas filiados onde foi evidenciado a parte tradicional do karate ensinado por sua equipe em conjunto com a parte esportiva apresentada pelo torneio interno.

O evento contou com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, além da presença do Mestre Roosevelt Presidente da FIKARJ. Também estavam presentes os diretores Sensei Manoel Albino, diretor de Projetos Sociais, Sensei Eduardo Casano, diretor de alto rendimento, Sensei Giovana, departamento de jovens, Shihan Claudenir, de Barra do Piraí, Senseis Bruno Elias, Wander e Camargo, da Menkyo de Volta Redonda, Sensei Leandro Rocha, da Menkyo Ipiabas, todos com seus alunos. A escola é filiada à Federação Interestilos de Karate do Estado do Rio de Janeiro – FIKARJ.

Homenagem

O mestre Roosevelt Barbosa, presidente da FIKARJ, juntamente com o Shihan Leandro Vasconcelos, fizeram uma homenagem ao Kyoshi Francisco Carlos Evangelista, que é o atual supervisor técnico da Menkyo, em reconhecimento a sua trajetória e dedicação aos mais de 50 anos de prática de artes marciais, dentre elas o karate shotokan. Shihan Leandro Vasconcelos, além de proprietário da Escola Menkyo Fight Team de Volta Redonda é o Diretor Jurídico da FIKARJ.